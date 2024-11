Perícia confirma que munições do ataque ao delator do PCC em aeroporto são de armas apreendidas pela PM

Uma perícia realizada pelo Instituto de Criminalística confirmou que as munições utilizadas no ataque que resultou na morte de dois homens no dia 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram disparadas pelas mesmas armas encontradas pela Polícia Militar um dia após o incidente. Três fuzis, incluindo um AK-47 e uma pistola 9 milímetros, foram descobertos em mochilas em um terreno a aproximadamente 7 km do aeroporto, após uma denúncia anônima.

O principal alvo do ataque foi Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, um empresário que havia firmado um acordo de delação premiada contra membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. O motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, também foi fatalmente atingido durante o ataque.

As armas foram abandonadas em uma região que coincide com o local onde um veículo Volkswagen Gol preto, relacionado ao ataque, foi deixado. A investigação da Polícia Civil resultou na coleta de 21 cápsulas de munição de calibre 7,62 mm e quatro estojos de calibre 5,56 mm. As armas em questão possuem a capacidade de atingir alvos a longas distâncias e de perfurar blindagens simples.

Gritzbach foi atingido a uma curta distância, enquanto o motorista foi vítima de uma bala perdida. Em seguida ao ataque, uma força-tarefa foi montada e está analisando imagens de câmeras de segurança, além de rastrear o trajeto do carro utilizado pelos criminosos, sendo uma das linhas de investigação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Trovão