Perlla relembra prisão do ex-marido e afirma querer “virar a página”

Nesta segunda-feira (21/10), Perlla usou as redes sociais para desabafar sobre a prisão do ex-marido, Patrick Abrahão. Para quem não lembra, o rapaz foi preso em outubro de 2022 na operação La Casa de Papel, que investigou um esquema de pirâmide financeira.

“Dois anos se passaram e espero que as coisas passem 100%. Recomeço na prática, não em palavras bonitas, pra virar a página”, disse ao contar o motivo de usar um protetor auricular para dormir.

A cantora esclareceu que, desde que foi acordada pela polícia na casa em que morava com o ex-companheiro, passou a utilizar o acessório, além de tomar remédios:

“Quero voltar a fazer as minhas músicas, as coisas que eu amo. E me esquecendo das coisas que ficam para trás. Eu vou seguir no alvo. O alvo é papai do céu colocar algo no nosso coração pra gente seguir”, completou.

Perlla alegou ser inocente e esclareceu que sempre esteve ao lado de Patrick, até na cadeia. “Tem determinadas coisas que a gente não pode cobrar. E uma dela é consideração e gratidão. De ninguém, independente. Ser auxiliadora, idônea, como esposa, se não fizer, é mau-caratismo. E esse não é o meu coração. Sou uma pessoa que se estiver contigo, visto a camisa real”, contou.

Desabafando com os fãs e seguidores no Instagram, a famosa se orgulhou de levantar esse tipo de pauta na web: “Existem mulheres que passam determinadas situações. Eu quis dividir porque tem muitas mulheres, que assim como eu, não têm muita voz. Eu tenho uma voz e que bom que a gente consegue se expressar”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Perlla anuncia nova parceria com Belo e relembra perda da voz Divulgação 2 de 6 Perlla anuncia nova parceria com Belo e relembra perda da voz Divulgação 3 de 6 Perlla anuncia nova parceria com Belo e relembra perda da voz Divulgação 4 de 6 Ex-marido de Perlla confirma fim do casamento: “Ainda há muito amor” Reprodução/Instagram 5 de 6 Patrick Abrahão e Perlla Tais Bastos / Alexandre Xandero Divulgação 6 de 6 Patrick foi preso na operação La Casa de Papel Tais Bastos / Alexandre Xandero Divulgação

Perlla finalizou a sequência de vídeos demonstrando gratidão. “De verdade, quero agradecer a todas as mensagens. Tenho recebido mensagens de mulheres, muitas mulheres, e isso é muito gratificante. Apoio, carinho… de mulheres que já passaram pela mesma coisa e que estão passando pela mesma coisa”, concluiu.

Descoberta da Justiça

Em agosto, Perlla e Patrick anunciaram que estavam se separando. O comunicado veio após vir à tona que um oficial de Justiça foi até a casa onde o casal morava, na zona oeste do Rio de Janeiro, com um mandado de penhora para executar uma dívida de mais de R$ 2 milhões da cantora. Ao chegar lá, no entanto, o profissional foi informado que os dois haviam se divorciado e que Perlla não estava mais no local.

Segundo um jornal carioca, o oficial de Justiça relatou ainda ter apurado na portaria do condomínio se as informações procediam, o que foi confirmado por lá. Ainda não se sabe do paradeiro da artista.

Patrick foi o primeiro a publicar um comunicado nos stories do Instagram.

“Hoje, queremos compartilhar algo difícil com todos vocês. Não é fácil falar sobre um assunto tão delicado e íntimo. Mas enquanto pessoas públicas, entendemos a necessidade de dividir com vocês. Após muita reflexão e com o coração pesado, eu e Perlla decidimos seguir caminhos diferentes. Ainda há muito amor e respeito entre nós, acreditamos muito em tudo o que construímos juntos, mas às vezes é necessário um tempo para repensarmos o percurso. Foi uma jornada incrível, cheia de amor, aprendizado e momentos inesquecíveis. Agradecemos profundamente pelo tempo que passamos juntos e pelas memórias que construímos”, disse ele.

O mesmo texto foi postado por Perlla minutos depois .