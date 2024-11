Perse: Bahia foi beneficiado pelo programa do Governo Federal; veja valores

O Bahia Notícias constatou, com exclusividade, que o Esporte Clube Bahia foi beneficiado de janeiro a novembro de 2022 no Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). O clube pediu um total de R$ 44.269.727,45 ao programa. Com acréscimos de juros, multas e encargos, os valores chegam a R$ 45.068.819,53, divididos em um total de 700 parcelas. Vale lembrar que a solicitação para entrada no Perse foi feita quando o clube ainda era associação.

No primeiro pedido, em janeiro de 2022, o clube conseguiu autorização para o valor de R$ 29.431.675,96. Com o acréscimo de R$ 34.681,57 de multa, R$ 371.640,46 de juros e R$ 56.903,21 em encargos, o valor consolidado (valor total) ficou em R$ 29.894.901.

No segundo pedido, em março, o clube conseguiu aprovação de outros dois valores. O primeiro no total de R$ 4.511,572,18, e o segundo de R$ 3.760.987,03. No primeiro valor não houve acréscimos, entretanto, no segundo foram acrescidos R$ 48.648,30 de multa, R$ 246.358,45 de juros e R$ 40.860,10 em encargos.

Em junho, no terceiro pedido, o Bahia recebeu aprovação para subsidiar R$ 1.626.784,41, sem o acréscimo de juros, encargos e multas.

No mês de novembro, o Esquadrão teve outros dois valores novamente. O primeiro de R$ 3.325.663,79 e, no segundo, R$ 1.513.044,08, ambos sem acréscimos de juros ou multa.