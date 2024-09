“Perseguição”, diz candidato denunciado por humilhar mulheres

O candidato a prefeito denunciado à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro por supostamente constranger e humilhar a candidatas nas eleições municipais afirma que é vítima de “perseguição”. Fabinho Sapo (PL) concorre à Prefeitura de Maricá (RJ).

Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), o candidato teria constrangido e humilhado a candidata a vice na chapa dele, Luana Gouvea Leite Defaveri, e a candidata a vereadora Ingrid Menendes, também do PL.

“Estou sofrendo perseguição e estão sendo imputados a minha pessoa calúnias e difamações com o único objetivo que eu desista desse pleito eleitoral e deixe o caminho livre para o candidato do PT”, disse em nota enviada à reportagem. “Acredito na Justiça e tenho certeza que toda a verdade virá à tona nos próximos dias”.

Segundo o MPE, o candidato do PL teria humilhado e constrangido as candidatas “utilizando de menosprezo à sua condição de mulher, com a finalidade de dificultar sua campanha eleitoral”. Um dos episódios teria ocorrido em 2 de setembro, em Maricá.

Ainda de acordo com a denúncia, Fabinho Sapo teria sido questionado a respeito da forma em que a campanha estaria sendo conduzida e declarou que não seria “submisso” à Luana. Irritado com as perguntas, o candidato também teria sido indagado sobre a ausência da candidata a vice no material gráfico da campanha e respondido que Luana seria “fútil e vaidosa”.

A vereadora espera o afastamento de Fabinho Sapo. “Estou aguardando a sentença. A denúncia já é parte da justiça que a gente quer. Agora, a gente precisa do afastamento dele da nominata majoritária, porque ele não nos representa. Ele não representa o nosso partido nem as mulheres da nossa nominata”, disse Ingrid Menendes à reportagem.