Perseguição Mortal: Homem é executado a tiros em plena tua em Teixeira de Freitas

Na noite desta terça-feira (19) de novembro, Teixeira de Freitas voltou a chamar atenção por mais uma cena de violência brutal. Fabricio da Silva Ancantara (33 anos), foi assassinado a tiros em plena Rua Godoaldo Amaral, no bairro Teixeirinha, num crime que preocupa os moradores locais.

Fabricio, morador de Itabuna, estava na cidade para visitar sua companheira, mas sua presença atraiu algo muito mais sombrio: uma perseguição implacável.

De acordo com as informações iniciais, ele foi seguido por dois homens numa motocicleta que, sem hesitação, dispararam contra ele em via pública. Sem chances de defesa, Fabricio tombou ali mesmo, não resistindo aos ferimentos fatais. A Polícia Civil, sob a liderança do delegado Manoel Andreeta, rapidamente compareceu ao local para dar início aos primeiros procedimentos investigativos e coletar as evidências.

Após a perícia, o corpo de Fabricio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde exames complementares serão realizados. A motivação do crime permanece envolta em mistério, enquanto as autoridades buscam respostas para um assassinato que, mais uma vez, levanta o alerta sobre a escalada de violência na região.