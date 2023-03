Perseguição termina com morte de suspeito e três feridos na zona sul do Rio de Janeiro

Uma perseguição entre policiais militares e bandidos acabou com um suspeito morto e outros três feridos em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, neste final de semana. Segundo informações da PM, os suspeitos, que estavam em um veículo, não respeitaram uma ordem de parada e fugiram pela contramão, em um túnel, no centro da cidade que dá acesso à zona portuária. Houve troca de tiros durante a perseguição. Segundo a delegacia de homicídios, uma perícia foi realizada no local. Câmeras estão sendo analisadas para entender a dinâmica dos bandidos. Todo o local no entorno do túnel teve que ser isolado no momento em que foi realizada a perícia pela Polícia Civil. A PM informou que o número de assaltos na região do Aterro do Flamengo e do Botafogo cresceu. O programa Segurança Presente está sendo reforçado pela PM para tentar evitar esse tipo de crime. A Delegacia de Homicídio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, disse que vai ouvir mais testemunhas nos próximos dias.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer