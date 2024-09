Personal, ex de Gracyanne, é um dos participantes de A Fazenda 16

Reprodução

1 de 1 Gilson de Oliveira, personal que teve o nome envolvido na separação de Belo e Gracyanne – Foto: ReproduçãoÉ pra valer! Depois de ser citado na maioria das supostas listas de A Fazenda 16, Gilson de Oliveira foi confirmando no reality rural da Record. Em anúncio feito no Domingo Record, de Rachel Sheherazade, o personal trainer foi confirmado na nova temporada.

Para quem não lembra, Gilson ganhou fama depois do affair com Gracyanne Barbosa vir à tona, durante a separação com Belo. Ele foi apontando como pivô do término, o que acabou sendo desmentido pela influenciadora e pelo próprio cantor, que estavam afastados durante o romance.

Recentemete, Oliveira falou da repercussão do namorico com Gracyanne ter se tornado público. Nas redes sociais, ele comemorou a conquista de uma parceria com uma empresa de fármacos. O patrocínio foi fechado após o treinador sair campeão em sua estreia numa competição de fisiculturismo, no início de março.

Por falar nos perfis dele, quando o babado começou a circular, o rapaz contava apenas com 3 mil seguidores. Atualmente, Gilson de Oliveira já reúne quase 125 mil.

