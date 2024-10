Perto da volta, Biel admite que Bahia tem oscilado: “Nem sempre apresentamos um bom futebol”

“Eu acho que eu posso agregar é a minha alegria de incentivar as pessoas a estarem sempre felizes nos treinamentos, eu acho que isso vai agregar bastante. Agregar com o futebol também, vou dar a minha vida em campo, eu vou correr bastante como sempre fiz e eu espero contribuir da melhor forma possível”, continuou Biel.

“O processo não foi nada bom. Nunca é bom ficar machucado, mas eu agradeço a paciência que o grupo teve comigo. Agora é voltar mais forte do que nunca para poder ajudar o Bahia”, disse o jogador.

Perto de seu retorno aos gramados, o atacante Gabriel Teixeira, o Biel, foi o entrevistado desta terça-feira (8), na sala de imprensa Armando Oliveira do CT Evaristo de Macedo. O jogador falou sobre o processo de tratamento, que durou quase dois meses e também sobre a ansiedade em voltar a campo para ajudar o Bahia nos últimos jogos da temporada 2024.

O atacante também citou o momento de oscilação que o Bahia está apresentando no Campeonato Brasileiro de 2024.

“As críticas a gente aceita, a gente vem oscilando um pouco. Mesmo em casa nem sempre fazemos um bom futebol”, disse e completou.

“Acho que para retomar a gente tem que voltar a ter nossa confiança. Acho que essa data FIFA vai nos ajudar bastante para a gente descansar, para a gente voltar até melhor, trabalhar a nossa parte mental para que a gente possa voltar bem e continuar com o nosso trabalho. São nove jogos, nove partidas difíceis”, projetou.

Biel, assim como o restante do elenco do Bahia, retorna aos treinos nesta quarta-feira (9), visando a sequência do Brasileirão.