Perto de marca histórica pelo Vitória, Arcanjo elege defesa mais marcante na Série A

Neste sábado (9), quando entrar em campo para defender o Vitória diante do Corinthians, no Barradão, pela 33ª rodada da Série A, o goleiro Lucas Arcanjo estabelecerá uma importante marca na história rubro-negra. Arcanjo irá se tornar o quarto goleiro que mais vestiu a camisa do Leão, com 171 jogos, superando o colombiano Viáfara, que tem 170 entre 2008 e 2011.

Segundo dados do pesquisador Ubiratan Brito, Lucas Arcanjo ficará atrás apenas de Borges, que jogou entre 1982 a 1995 e fez 293 partidas; Aguinaldo, que fez 186 jogos entre 1971 e 1973, e Gélson, goleiro rubro-negro de 1977 a 1981, com 180 partidas.

Nesta quinta-feira (7), Lucas Arcanjo conversou com a imprensa em entrevista coletiva e comentou a importante marca. A carreira profissional do goleiro começou em 2019 vindo das divisões de base do Leão.

“Sobre a marca, para mim é muito importante. Ainda mais por vir da base. É uma história que está continuando aqui no Vitória e pretendo que dure por muitos anos”, disse Lucas Arcanjo.

Goleiro campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, Arcanjo tem 44 partidas no ano, sendo 31 pela Série A. O arqueiro elencou as defesas mais marcantes na campanha rubro-negra e lembrou dos jogos contra o Fluminense, no Maracanã, e do Cruzeiro, no Barradão.