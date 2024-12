Perto do verão, cidades do Oeste e Norte da Bahia ficam entre 10 mais quentes do país

Três cidades baianas registraram temperaturas acima de 36° neste domingo (15). Foram os casos de Formosa do Rio Preto e Barra, no Oeste baiano; e Jeremoabo, no Norte do estado. A primeira registrou 37,3°, a segunda 36,9° e a terceira 36,7°. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No ranking nacional, Formosa do Rio Preto foi a quarta mais quente do Brasil neste domingo, Barra ficou em sexto lugar, e Jeremoabo completou a lista, na décima colocação. Conforme o G1, Jaguaribe, no Ceará, registrou a temperatura mais alta do país, 38,3ºC; seguida de Seridó e Caicó, ambas no Rio Grande do Norte, com 37,5ºC e 37,3ºC, respectivamente.

Ao site, a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria, informou que apesar das temperaturas altas na Bahia, o clima está dentro do esperado e nem atingiu os valores mais altos. Já as sensações térmicas podem ser mais elevadas, dependendo do vento e da umidade, com acréscimo de até 1,5°.