Peru surpreende e vence o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

O Peru venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta sexta-feira (12), em Lima, e deixou a última posição das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 no encerramento da nona rodada. O gol da primeira vitória da seleção peruana neste torneio classificatório foi marcado de cabeça pelo zagueiro Miguel Araujo após um passe do meia Piero Quispe aos 88 minutos da partida disputada no Estádio Nacional.

Na décima rodada, o Peru vai visitar o Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília, enquanto o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa vai receber o Equador, em Montevidéu. Com 15 pontos, os uruguaios estão na terceira colocação das Eliminatórias, que atualmente são lideradas pela Argentina, que tem 19. O Peru subiu para a penúltima posição com 6 pontos, à frente do lanterna Chile (5 pontos).

“Todo este grupo precisava de uma alegria para sair do fundo da tabela. Estamos felizes por este triunfo”, disse o zagueiro Carlos Zambrano após o apito final. Por outro lado, ‘La Celeste’ deixa Lima abalada em uma semana em que esteve imersa em turbulências geradas pelas declarações de Luis Suárez, maior artilheiro da história do Uruguai que se aposentou da seleção em setembro. Ele criticou a forma de relacionamento de Bielsa com os jogadores.

