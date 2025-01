Peruíbe decreta estado de emergência após fortes chuvas

Nos últimos dias, a cidade de Peruíbe, localizada no litoral sul de São Paulo, foi severamente afetada por fortes chuvas, resultando em mais de 300 pessoas desabrigadas. A situação crítica levou o município a decretar estado de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 442 pessoas estão desalojadas, com 137 famílias sendo temporariamente abrigadas em escolas municipais. Em um período de apenas 24 horas, a cidade registrou um volume de chuva de 263 mm, superando a média esperada para todo o mês de janeiro, que era de 236 mm. A situação de emergência foi oficialmente reconhecida e publicada pelo Governo do Estado de São Paulo.

A previsão meteorológica para os próximos dias indica que o tempo será de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade durante a tarde. No entanto, o solo já está saturado, o que aumenta o risco de novos transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis. Em resposta à situação, a Defesa Civil realizou uma reunião com diversas secretarias do governo municipal para coordenar os procedimentos de apoio e reestabelecimento. Além disso, uma equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas será enviada para realizar vistorias técnicas em áreas afetadas por deslizamentos de terra, que ocorreram em estradas rurais, mas sem impacto direto às residências.

Em um esforço para mitigar os efeitos da calamidade, o governo de São Paulo intensificou a ajuda humanitária, enviando quatro caminhões carregados com 1.700 itens, incluindo água, roupas e kits de higiene pessoal. Além disso, foram distribuídas 300 cestas básicas, kits de limpeza e itens essenciais como colchões, cobertores e roupas. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental, está realizando operações de salvamento para resgatar pessoas que ainda se encontram ilhadas.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA