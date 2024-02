Pesando 130kg, MC Ryan SP decide fazer tratamento para emagrecer

Nesta sexta-feira (232), MC Ryan SP usou as redes sociais para contar uma novidade. O funkeiro decidiu cuidar da saúde e contou que está fazendo um tratamento para emagrecer. Pesando mais de 100kg, o rapaz afirmou que mudar seus hábitos já começou a surtir efeito. “Meu ânimo mudou”, disse.

“Família, acabei de sair do procedimento, tirei o balão gástrico e vou repor na segunda-feira (26/2). Cheguei aqui [no consultório médico] com 130 kg, sem conseguir respirar nem fazer nada da vida, sempre cansado. Hoje, meu ânimo mudou”, comemorou.

Ryan finalizou o relato frisando que a escolha foi muito importante para sua vida, tanto, que vai realizar o procedimento pela segunda vez. “Sempre tem um peso em cima do cara que é gordinho. Cheguei aqui com medo, mas foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi tão sensacional que vou vir aqui ‘botar’ o meu próximo [balão gástrico]”, encerrou.

O balão gástrico, também conhecido por balão intra-gástrico é uma técnica que consiste na colocação de um balão no interior do estômago, com o objetivo de ocupar espaço e levar a pessoa a comer menos, facilitando a perda de peso.

De acordo com o cirurgião geral, Fábio Strauss, o balão deve ser removido após 6 meses, mas, nesse tempo, pode levar até à perde de cerca de 13% do peso, sendo indicado para pessoas com IMC superior a 27 e com doenças associadas como pressão alta ou diabetes, por exemplo.