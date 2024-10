Pesar até 63 kg, não ter celulite e cabelo longo: veja exigências para participar das festas de Diddy 

Uma ex-organizadora das festas conhecidas como ‘freak offs’, promovidas por Sean ‘Diddy‘ Combs, compartilhou detalhes sobre as exigências que o rapper impunha às mulheres que desejavam participar dos eventos. Segundo ela, havia um critério rigoroso de peso, com um limite estabelecido em 63 kg. Para garantir que essa regra fosse cumprida, a organizadora levava uma balança em seu carro. As mulheres que se candidatavam a participar das festas poderiam ter uma leve variação no peso, desde que fossem altas. No entanto, outras restrições também eram impostas. As convidadas não podiam apresentar celulite ou flacidez, e a presença de piercings ou tatuagens em excesso era considerada inaceitável. Além das exigências físicas, havia um padrão estético que as participantes deveriam seguir. O cabelo longo era um requisito, e o figurino exigido incluía vestidos curtos, com decotes acentuados e salto alto. Jeans e sapatos baixos eram estritamente proibidos, refletindo o estilo glamouroso que o rapper desejava para seus eventos.

WhatsApp Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA