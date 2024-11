Pescador é morto a golpes de faca após briga com esposa no Extremo Sul baiano

Um pescador, de 44 anos, foi morto a facadas após uma discussão com a esposa em Nova Viçosa, no Extremo Sul baiano. Acusada pelo crime, a mulher segue procurada pela polícia nesta terça-feira (12).

A vítima, identificada como Edilvado Silva do Nascimento, chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mucuri, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a TV Santa Cruz, o crime ocorreu na madrugada do último sábado (9), em um sítio. Outras três pessoas – dois homens e uma mulher – estavam no local e chegaram a prestar os primeiros-socorros com a ajuda de um vizinho.