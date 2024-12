Peso argentino foi a moeda com melhor desempenho em termos reais em 2024, diz ‘FT’

Em 2024, o peso argentino destacou-se como a moeda que mais se valorizou em termos reais, apresentando um aumento de 44,2% quando ajustado pela inflação. Um estudo da consultoria GMA Capital, divulgado pelo Financial Times, revela que, em contraste, o real brasileiro teve um desempenho negativo, com uma desvalorização superior a 10% em relação a outras moedas analisadas. Essa valorização do peso argentino teve um impacto significativo na popularidade do presidente Javier Milei, que encerrou seu primeiro ano de governo com uma taxa de aprovação de 56%. Além disso, a média dos salários em dólares no mercado paralelo quase dobrou, alcançando US$ 990, refletindo a mudança nas condições econômicas do país.

Com a moeda se fortalecendo, os preços em dólar também aumentaram consideravelmente. Um exemplo notável é o preço do Big Mac, que saltou de US$ 3,80 para US$ 7,90. Economistas expressam preocupações sobre a viabilidade dessa alta nos preços e alertam que o chamado “super peso” pode prejudicar a competitividade das exportações argentinas. A valorização do peso foi observada tanto nas cotações oficiais quanto nas paralelas, com a diferença entre essas taxas reduzindo de aproximadamente 200% para 20% ao longo do ano.

Embora Milei tenha desvalorizado a moeda em 54% ao assumir a presidência, ele implementou controles cambiais que ajudaram a estabilizar o peso, mesmo diante de uma inflação anual de 112%. Entretanto, especialistas alertam que essa valorização pode ter um custo elevado. O Banco Central da Argentina enfrenta desafios para manter suas reservas, e choques externos, como a desvalorização do real e tensões comerciais, podem tornar o peso suscetível a flutuações negativas no futuro.

