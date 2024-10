Pesquisa aponta que 94% dos brasileiros já entendem e consideram a depressão como doença; entenda

De acordo com a diretora de estratégia da empresa especializada em comportamento humano, Ligia Mello, anteriormente o número estava na faixa dos 80%, e que agora a população está mais atenta com o tema.

“A pandemia ajudou muito as pessoas a entenderem a vulnerabilidade e a finitude da vida. Antes o brasileiro achava que só se morria por acidente de carro, bala perdida, assalto, ou idade avançada, e percebemos que não é bem assim. O principal é continuar falando, mostrando que essa doença está próxima e latente na maioria das pessoas para cada vez mais desmistificar essa situação”, observou Ligia.

Segundo a reportagem do O GLOBO, a pesquisa também apresentou os principais motivos que levaram as pessoas a um quadro depressivo. Entre eles estão a dificuldade financeira ou de ascensão profissional com quase 70%; seguida por falta de perspectiva econômica e desemprego (60%). Foram listados também o excesso de trabalho e estresse, além da falta de perspectiva de vida (ambos com 53%).

Foi registrado um crescimento de 8% no número de pessoas que responderam que o motivo principal que levou a pensarem em suicídio foi não conseguir corresponder às expectativas da família/amigos e outros 6% a mais responderam problemas com dívidas.