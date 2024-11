Pesquisa da Serasa revela que quase metade dos inadimplentes já apostaram pelo menos uma vez

A pesquisa “Bets e inadimplentes: A relação dos inadimplentes com apostas no Brasil”, elaborada pela Serasa em colaboração com o instituto Opinion Box, revela que 46% dos consumidores inadimplentes no Brasil já participaram de apostas em algum momento. O estudo foi conduzido com 4.463 pessoas acima de 18 anos, entre os dias 12 e 18 de outubro. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual e a margem de confiança é de 95%.

Pensando nas razões que levaram os entrevistados a apostarem, os dados mostram que a principal motivação é a busca por dinheiro rápido para comprar ou pagar algo que precisava (29%). Em seguida, 27% afirmaram que apostam para obter uma renda extra, enquanto 18% mencionaram a diversão como razão para apostar. Logo, a falta de conhecimento financeiro é um fator que impulsiona essas decisões, conforme explica Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa.

“Essas respostas dos entrevistados têm uma relação com a falta de, por exemplo, uma educação financeira na vida do brasileiro, que não é um tema que está presente na grade de ensino público e, muitas vezes, nem na escola particular”, aponta. Além disso, a pesquisa revelou que 28% dos participantes não têm receio de desenvolver um vício em apostas e, posteriormente, perder dinheiro. Por outro lado, apenas 7% dos participantes consideram as apostas como a única alternativa para transformar suas vidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Trovão