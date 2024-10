Pesquisa em capital estratégica acende alerta em Lula e no PT

Uma pesquisa de intenção de votos fez o PT acender o sinal de alerta na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. A deputada Maria do Rosário apareceu com 28,8% dos votos, muito atrás do prefeito e candidato à reeleição Sebastião Melo, do MDB, que ficou com 61,5%.

A diferença de quase 30 pontos percentuais no levantamento realizado pelo Instituto Futura Inteligência preocupa a base do partido, que enxerga a eleição na capital gaúcha como estratégica para tentar fortalecer Lula no Sul, região com forte tendência bolsonarista. Bolsonaro, inclusive, indicou a vice de Sebastião Melo.

Para reforçar a campanha da petista, Lula tem uma viagem para Porto Alegre prevista para esta sexta-feira (18/10). Oficialmente, o presidente deverá acompanhar a reabertura do aeroporto Salgado Filho, atingido pelas enchentes de maio e junho.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Maria do Rosárioé a candidata do PT em Porto Alegre Divulgação/Câmara dos Deputados 2 de 3 Sebastião Melo tenta se reeleger em Porto Alegre Reprodução 3 de 3 Lula vai a Porto Alegre após pesquisa mostrar resultado negativo para candidata do PT Reprodução

Maria do Rosário terminou o primeiro turno com 26,28% dos votos válidos, contra 49,72% de Sebastião Melo. Em terceiro lugar, ficou Juliana Brizola (PDT), candidata apoiada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), com 19,69% dos votos.

Nesta segunda etapa da campanha, o PT busca atrair os eleitores de Juliana Brizola e dos cinco outros candidatos derrotados, que não se identificam com a administração de Melo. Como o levantamento da Futura Inteligência mostrou uma variação pequena entre o resultado do primeiro turno e as intenções de voto em Maria do Rosário no segundo, Lula buscará dar impulso a esse movimento.

Além de Porto Alegre, o PT disputa o segundo turno em outras três capitais: Cuiabá (MT), Fortaleza (CE) e Natal (RN). O partido também tem Marta Suplicy como vice de Guilherme Boulos, que disputa a Prefeitura de São Paulo (SP).

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 10 e 11 de outubro e foi registrada no TSE sob o número RS-04193/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.