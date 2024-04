Pesquisa Ipec aponta que 42% dos brasileiros avaliam atuação do governo em segurança e saúde como ruim ou péssima

Pesquisa divulgada neste domingo (21) pelo Ipec aponta avaliação negativa da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por parte dos brasileiros nas áreas de Segurança Pública e Saúde. Segundo o levantamento, 42% dos entrevistados consideram como ruim ou péssima a atuação do governo nessas duas áreas. Em Segurança Pública, 28% consideram o desempenho do governo como regular e 27% como bom ou ótimo. Na Saúde, 30% a classificam como regular e 29% como bom ou ótimo.

A política educacional do governo Lula recebeu avaliações mais positivas, com 38% dos brasileiros considerando como boa ou ótima a atuação do governo nessa área. Esse é o único setor que apresenta um saldo positivo na avaliação. A pesquisa também apontou uma preocupação crescente com questões econômicas, como o combate à inflação e o aumento do desemprego. A inflação, em particular, é vista como um dos principais problemas, com 46% dos entrevistados avaliando negativamente a abordagem do governo nesse aspecto. A pesquisa, realizada entre os dias 4 e 8 de abril, entrevistou 2.000 eleitores de 129 municípios, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. O levantamento feito pelo Ipec em março mostrou que 33% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ótimo e bom. Naquele mês, a avaliação negativa (ruim ou péssimo) foi de 32% e o grupo que avaliava o governo como regular chegou a 30%.