Pesquisa mostra aumento da confiança no rádio em tempos de desinformação

Uma pesquisa realizada pela Free Press, com apoio da African American Research Collaborative e da BSP Research, mostra que a radiodifusão, especialmente o rádio, continua sendo uma fonte essencial de informação para os norte-americanos. O estudo revela que 77% dos entrevistados utilizam rádio e televisão pelo menos algumas vezes por semana para se atualizarem sobre notícias e eventos; 43% recorrem a esses meios várias vezes ao dia. Esses números superam os índices de uso de mídias sociais, destacando a confiança dos americanos na radiodifusão em tempos de crescente desinformação. Os dados indicam que, em um cenário de desconfiança, o rádio e a televisão são considerados os meios mais confiáveis. Enquanto redes sociais como Facebook (59%) e YouTube (57%) têm uso significativo, elas ainda ficam atrás da radiodifusão em frequência de uso para notícias. A informação foi publicada pelo site tudoradio.com.

A pesquisa também sublinha que a confiança no rádio é crucial em um ano eleitoral, com 51% dos entrevistados acreditando que “ter mais veículos de notícias independentes é importante para parar a desinformação e é bom para a saúde da nossa democracia”. Além disso, 52% defendem o aumento do financiamento público para criar e expandir notícias locais e independentes. Jessica González, co-CEO da Free Press, destaca a preocupação com a desinformação e o discurso de ódio online, apontando que 72% dos entrevistados consideram “aceitável” que plataformas bloqueiem conteúdo racista ou odioso. A maioria também apoia que empresas de tecnologia impeçam anúncios políticos que violem os termos de uso contra a disseminação de informações falsas. No geral, 71% dos entrevistados acreditam que “as empresas de mídia social devem limitar informações falsas ou enganosas sobre eleições”.

Derek Turner, assessor sênior de políticas da Free Press, ressalta que “um número alarmante de pessoas não se sente bem informado sobre as eleições locais”, mencionando que o alto custo do acesso à internet ainda é um desafio para muitos americanos. A pesquisa mostra que apenas 28% dos adultos se sentem “muito bem informados” ao votar em eleições locais, com percentuais ainda mais baixos entre latinos e asiático-americanos. O estudo envolveu 3.000 adultos nos EUA, entre os 1 e 18 de março.