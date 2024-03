Pesquisa mostra cenário acirrado na disputa pela Prefeitura de Curitiba

Uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (21) com eleitores de Curitiba, no Paraná, mostra um cenário bastante acirrado para a disputa de prefeito da capital paranaense. Os cinco pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro. Em números, o levantamento divulgado nesta quinta-feira, 21, traz Eduardo Pimentel (PSD) à frente, com 17,4% das intenções de voto. O ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) aparece em segundo, com 15,9%, seguido muito de perto pelo ex-governador Beto Richa (PSDB), com 14,5% e também pelo deputado estadual Ney Leprevost (União), com 13,1%. O ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) aparece com 11%. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, deixando todos no mesmo patamar.

A pesquisa também levantou junto aos 800 eleitores entrevistados entre os dias 15 e 20 de março o nível de rejeição dos candidatos. Richa aparece disparado na frente: 47,4% afirmaram que não votariam no candidato. Luciano Ducci também é o segundo nesse quesito, com 15,9% dos entrevistados respondendo que não votariam nele. Na lista de rejeição, Rosangela Moro (União) aparece com 13,3%, Deltan tem 12,5%, Goura tem 12,0% e Leprevost tem 11,5%.