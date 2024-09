Pesquisa Quaest anima bolsonaristas no Rio

A pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro divulgada nesta quarta-feira (18/9) animou os bolsonaristas na cidade, considerada o principal reduto eleitoral de Jair Bolsonaro.

O motivo da animação foi a crescimento acima da margem de erro do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), candidato apoiado pelo ex-presidente na disputa da capital fluminense.

Ramagem ao lado do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro e Ramagem

Ramagem é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio

Candidato a prefeito, Ramagem tem agenda com Bolsonaro nesta quinta

No levantamento, Ramagem cresceu cinco pontos e alcançou 18% das intenções de voto. Com isso, a vantagem do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), caiu sete pontos, para 57%.

Bolsonaristas ouvidos pela coluna atribuem o crescimento de Ramagem à aparição do ex-presidente Jair Bolsonaro na propaganda de TV e redes sociais ao lado do candidato.

O resultado ajudou a reverter o clima de pessimismo e desânimo que dominava os bastidores da campanha de Ramagem até então, por conta da estagnação do bolsonarista nas pesquisas.

Paes continua na frente, mas cai sete pontos Embora tenha caído sete pontos, o prefeito Eduardo Paes, que é candidato à reeleição, segue na liderança e com indicativos de vitória no primeiro turno, segundo a pesquisa Quaest.