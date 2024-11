Pesquisa revela que 86% dos brasileiros apoiam restrições ao uso de celulares nas escolas

Uma pesquisa realizada pela Nexus revelou que 86% da população brasileira é favorável a medidas que restrinjam o uso de celulares nas escolas. Dentre os participantes, 54% defendem a proibição total do uso dos dispositivos, enquanto 32% apoiam uma abordagem mais moderada, que permitiria o uso apenas durante atividades educativas. O estudo entrevistou 2.010 pessoas, com uma predominância de jovens entre 16 e 24 anos, que representaram 89% dos respondentes. Esse grupo etário demonstrou um apoio significativo às restrições propostas, refletindo uma preocupação com o impacto dos celulares no ambiente escolar.

A pesquisa também indicou que a defesa pela proibição total é mais forte entre indivíduos de renda mais alta. Entre os entrevistados dessa faixa, 67% se mostraram a favor de uma proibição completa do uso de celulares nas instituições de ensino, evidenciando uma possível correlação entre nível socioeconômico e opinião sobre o tema. Atualmente, um projeto de lei que busca proibir o uso de celulares nas escolas está em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta inclui a possibilidade de flexibilização, permitindo o uso dos aparelhos apenas em contextos pedagógicos, o que pode gerar um debate acalorado sobre a melhor forma de integrar a tecnologia ao aprendizado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA