Pesquisas internas animam campanha de Nunes em SP

Aliados e auxiliares do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se dizem, nos bastidores, animados com o resultado de pesquisas internas contratadas pela campanha à reeleição do emedebista.

Segundo aliados de Nunes, os chamados “trackings” diários e pesquisas não oficiais contratadas pela campanha estariam apontando o crescimento do prefeito e a queda do ex-coach Pablo Marçal (PRTB).

Na avaliação de aliados de Nunes, a suposta melhora no desempenho do emedebista nas pesquisas internas seria resultado da propaganda eleitoral gratuita na TV, que começou na semana passada.

“A TV está surtindo efeito. Ninguém aguenta tanto tempo mentindo. Marçal vai derreter”, afirmou à coluna, sob reserva, um dos principais auxiliares do prefeito.

Como noticiou a coluna, as campanhas de Nunes, José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) aguardam com ansiedade o resultado de pesquisas oficiais de intenção de voto que serão divulgadas nesta semana.

A expectativa é verificar se Marçal, que cresceu nos últimos levantamentos e chegou a empatar tecnicamente na primeira colocação, alcançou ou não teto, por volta dos 20% das intenções de voto.

Nesta semana, estão previstas as divulgações de ao menos três novas pesquisas: RealTime Big Data, na terça-feira (3/9); Datafolha, na quinta-feira (5/9); e Paraná Pesquisas, na sexta-feira (6/9).