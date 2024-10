Pesquisas internas deixam Lira preocupado com seu futuro político

Além de tentar emplacar seu sucessor na presidência da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), está preocupado com seu futuro político, segundo alguns de seus aliados mais próximos.

O motivo seriam os recentes trackings internos do Progressistas que avaliam o cenário eleitoral em Alagoas, estado de Lira para a disputa ao Senado em 2026, na qual duas vagas estarão em disputa.

O atual presidente da Câmara não esconde que quer trocar de Casa Legislativa daqui há dois anos. Entretanto, as pesquisas internas de seu partido demonstraram números piores do que ele esperava, explicam seus interlocutores.

Isso aumentou a preocupação de Lira em emplacar Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu sucessor. Um presidente da Câmara aliado pode ajudar o atual mandatário a conseguir um posto de destaque pelos próximos dois anos.

Lira, que comanda a Câmara desde 2021, não poderá reeleger. E teme perder destaque no cenário nacional como aconteceu com seu antecessor no cargo, Rodrigo Maia, que sequer tentou se reeleger deputado federal em 2022.

Já na eleição em Alagoas ao Senado em 2026, Lira terá possivelmente Renan Calheiros (MDB-AL) como adversário. Calheiros deverá ser o candidato de centro apoiado por Lula no Estado.

Isso complica a possibilidade do atual presidente da Câmara ocupar um cargo no governo federal, já que a expectativa é que ele saia candidato tendo o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Alagoas.