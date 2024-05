Pesquisas mostram cenário acirrado na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Instituto Paraná mostra Ricardo Nunes na liderança, com 3,9 pontos percentuais de vantagem sobre Guilherme; já o Datafolha aponta empate técnico entre os dois primeiros

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos lideram as pesquisas divulgadas nesta quarta (29)



As últimas pesquisas sobre as eleições para prefeito de São Paulo em 2024 mostram um embate acirrado entre os candidatos. Segundo a Paraná Pesquisas, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, lidera a corrida nas simulações espontâneas, sendo citado por 11,9% dos entrevistados, seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 10,6%, e Tabata Amaral (PSB), em terceiro lugar, com 1,8%. No entanto, 66,8% não responderam ou não souberam responder na pesquisa espontânea. Em outras simulações apresentadas pela Paraná Pesquisas, Nunes também aparece à frente dos demais pré-candidatos, com 28,1% no primeiro cenário, seguido de Boulos com 24,2%. Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) também têm presença significativa, com 12,1% e 9,1%, respectivamente.

Já a pesquisa Datafolha revela um cenário competitivo pela Prefeitura de São Paulo. No cenário mais completo, Boulos lidera com 24%, seguido de perto por Ricardo Nunes com 23%. Sem José Luiz Datena (PSDB) e Kim Kataguiri (União Brasil) na disputa, as posições se invertem numericamente, com 26% para o atual prefeito. A pesquisa Datafolha destaca ainda a rejeição dos candidatos, sendo Boulos o mais rejeitado pelo eleitorado com 32%, seguido por Pablo Marçal (PRTB) com 25% e Ricardo Nunes com 24%.