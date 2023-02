Pessoa morre após ser atropelada por ambulância na região Jardim de Alah

Uma pessoa morreu atropelada na noite do sábado (4), na Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, na altura do Jardim de Alah. Segundo a Polícia Civil, o atropelamento envolveu uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atingiu uma mulher.

O atropelamento foi registrado por volta das 21h40, de acordo com a Polícia Militar. Uma equipe da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para ir até o local dar apoio ao trabalho do Samu.

A vítima recebeu atendimento médico da equipe que estava no próprio veículo envolvido, mas acabou morrendo no local em decorrência dos ferimentos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e realização da perícia.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 9ª Delegacia (Boca do Rio), que agora apura as circunstâncias do caso.