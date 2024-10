Petista que jogou ovo em governador do PT debocha: “estou aliviada”

A petista que jogou um ovo no governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã desta sexta-feira (4/10) foi identificada como Maria das Graças.

Conhecida como “Dona Maria”, ela é presidente municipal do PT em Jeremoabo, cidade do interior do estado onde o incidente contra o governador aconteceu.

1 de 4

Governador da Bahia é alvo de ovada durante passeata

Reprodução

2 de 4

Jeronimo durante agenda no interior da Bahia

3 de 4

Governador da Bahia com os candidatos à Prefeitura de Salvador

4 de 4

Petista tem participado de campanha no interior do estado

Como a coluna noticiou mais cedo, Jerônimo foi alvo de uma tentativa de ovada durante uma carreata no município de Jeremoabo, na manhã desta sexta-feira (4/10).

A autora da agressão contra o governador da Bahia é conhecida como quadro antigo do PT da cidade. Ela é tida por aliados como uma “petista raiz”.

A coluna teve acesso a um áudio enviado pela petista a aliados após o episódio. Na gravação, a presidente do PT local debocha do governador e diz estar aliviada.

“Presa coisa nenhuma. Eu estou é soltinha e aliviada porque ‘taquei’ um ovo no governador. Ele está pensando que vem para Jeremoabo fazer o que quer e não sai melado de ovo. Filho de uma égua”, disse a petista.

PT da Bahia se manifesta Em nota, o diretório estadual do PT da Bahia disse que vai apurar o caso e tomar medidas cabíveis. A legenda também lamentou a tentativa de agressão e disse que “repudia todo e qualquer ato de violência política”.

Na nota, o PT baiano ainda diz que o contraditório e a divergência de ideias são fundamentais para a construção histórica do partido, mas nunca podem ser expressados na forma de ataque pessoal, político ou simbólico.

“O companheiro Jerônimo Rodrigues é o governador em exercício que mais apoiou e se engajou em campanhas próprias do PT em disputa municipal (…) Nossa tática eleitoral encontra enorme sintonia com o governador. Todavia, ele preside uma ampla coalizão de diversos partidos e é natural que pontualmente haja discordância com alguma definição eleitoral local”, disse o PT em nota

Brigas internas do PT A coluna apurou que o ovo foi arremessado porque os petistas na cidade estariam revoltados com Jerônimo, pelo fato de ele não apoia o candidato do PT na cidade, Fábio da Farmácia.

O governador baiano, segundo interlocutores do PT de Jeremoabo, apoia o candidato do PP à prefeitura, Matheus de Neri, que é sobrinho do atual prefeito, Deri de Paloma (PP-BA).

“O governador está apoiando um candidato que fez campanha contra ele. Como pode?”, questionou um petista à coluna.

Interlocutores de Jerônimo minimizaram o ocorrido. Segundo eles, como o PT é aliado de vários partidos na Bahia há anos, é comum ocorrer insatisfação de petistas, quando o governador do PT apoia outros partidos.