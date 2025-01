Petistas despreocupados com candidatura de Gusttavo Lima

A possível candidatura do cantor Gusttavo Lima à Presidência da República em 2026, revelada pelo Metrópoles na coluna Grande Angular na quinta-feira (2/1), não preocupou caciques do PT nem aliados de Lula.

Segundo petistas ouvidos pela coluna, a avaliação é de que quem deve se preocupar, no momento, com a chance do sertanejo se candidatar é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda alimenta a esperança de ser candidato no pleito.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Gusttavo Lima anunciou que quer sair candidato à Presidência da República Reprodução/Youtube 2 de 3 Gusttavo Lima posa sorridente e de blusa branca para as redes sociais Instagram/Reprodução 3 de 3 “Brasil tá virando isso, um campo de guerra”, disse Gusttavo Lima Divulgação

Como destacou a coluna, o futuro líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), chegou a “comemorar” a iniciativa de Gusttavo Lima, pois isso indicaria que Bolsonaro “não tem mais controle” da direita.

Isso porque, além de Lima, o próprio Bolsonaro ainda acredita na possibilidade de se candidatar à Presidência da República. Caso o sertanejo realmente se lance, a candidatura dele deve dividir os votos da direita no primeiro turno.

No entorno de Bolsonaro, a avaliação é de que Lima faz um “jogo casado” com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que deseja concorrer ao Planalto. A candidatura do cantor serviria para blindar Caiado de críticas de bolsonaristas.