Petro reage a sanções de Trump: “Resisti à tortura e resisto a você”

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, publicou um longo texto neste domingo (26/1) em que condena a política de Donald Trump depois que o governo americano impôs tarifas aos produtos colombianos, suspendeu a concessão de novos vistos e cancelou os vistos de autoridades do governo do país sul-americano.

“Você pode, com sua força econômica e soberba, tentar dar um golpe de Estado, como fizeram com Allende. Mas eu morrerei defendendo minha lei. Resisti à tortura e resisto a você”, escreveu o líder da Colômbia nas redes sociais. Em suas críticas a Petro, que foi guerrilheiro na juventude, Trump chamou o colombiano de “socialista”.

O que está acontecendo:

Ainda no texto nas redes sociais, Petro destaca a resistência contra qualquer dominação estrangeira e exalta a identidade cultural colombiana, mencionando figuras históricas como o revolucionário Simón Bolívar e personagens do escritor colombiano Gabriel García Márquez.

A reação dura de Trump aconteceu depois que Petro recusou deportações em voos militares com colombianos algemados e acorrentados. Países como México e Colômbia estão negando o pouso de aviões militares dos EUA com deportados, exigindo que seus cidadãos sejam devolvidos em voos comerciais e sem correntes.

A resistência dos países latinos aos voos dos americanos acontece após as notícias envolvendo a chegada de brasileiros acorrentados, que relataram ter sofrido violência por parte dos agentes norte-americanos.

Em resposta às sanções econômicas de Trump, Petro também determinou a imposição de taxas de 50% a produtos dos Estados Unidos.

Veja a postagem de Gustavo Petro:

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025