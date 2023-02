Petrobras doa combustível para aeronaves de resgate às vítimas no litoral paulista

As aeronaves que resgatam vítimas das tempestades que atingiram o litoral norte de São Paulo receberam 15 mil litros de querosene de aviação doados pela Petrobras. O terminal de São Sebastião da Transpetro, subsidiária da estatal de petróleo, tem servido de apoio para as autoridades e o heliporto da empresa está à disposição das equipes de emergência. A Transpetro também doou itens de higiene e mantimentos ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Sebastião, cidade mais atingida pelo temporal que deixou mais de mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados na região. Entre as doações, estão mais de 1,3 mil litros de água mineral, 600 litros de leite, 3,6 mil fraldas, mais de 400 rolos de papel higiênico e 160 pacotes de sabão em pó. A Transpetro também enviou 300 litros de água mineral para Camburi, outra cidade atingida pelas chuvas. O apoio da estatal às autoridades inclui sobrevoos de reconhecimento das áreas afetadas e disponibilização de equipes, equipamentos e infraestrutura do terminal para suporte às equipes de contingência, como pilotos, policiais militares e bombeiros. A Petrobras cedeu ainda uma retroescavadeira para uso na região. A companhia também está mobilizando recursos para a doação de cestas básicas, colchões e itens de suprimentos para a comunidade e também lançou uma campanha de voluntariado para que os empregados da Transpetro e Petrobras possam contribuir com o trabalho de acolhimento às vítimas.

Leia também

*Com informações da repórter Paula Lobão