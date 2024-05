Petrobras perde R$ 44 bilhões em valor de mercado em 2 dias

Nesta 5ª feira (16.mai), as ações preferenciais encerraram com redução de 2,84%, enquanto os papéis ordinários fecharam com queda de 1,82%

O mercado continua a reagir depois da demissão de Jean Paul Prates da presidência da estatal; na imagem, fachada da Petrobras Fernando Frazão/Agência Brasil – 2.out.2023

PODER360 16.mai.2024 (quinta-feira) – 23h03



As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) continuam em queda depois da demissão de Jean Paul Prates da presidência na 3ª feira (14.mai.2024), com uma perda em valor de mercado de cerca de R$ 44 bilhões em 2 dias.

Na 4ª feira (15.mai), a empresa perdeu cerca de R$ 9 bilhões, chegando ao total R$ 498,4 bilhões. No dia anterior, a baixa foi de R$ 35,3 bilhões, fechando em R$ 507,7 bilhões para o mercado.

Nesta 5ª feira (16.mai), as ações PETR4 encerraram em R$ 37,31, com redução de 2,84%. Já os papéis ordinários (PETR3) fecharam com queda de 1,82%, cotados a R$ 39,20.

CHAMBRIARD É INDICADA PARA PRESIDÊNCIA A demissão de Prates foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite da 3ª feira (14.mai). Segundo a Petrobras, a mudança se tratou de um “pedido de demissão negociado”.

Magda Chambriard irá assumir o cargo deixado por Paul Prates. Ela é engenheira química e civil e tem sua carreira iniciada na Petrobras em 1980.

Chambriard foi cedida à ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em 2002. Tornou-se diretora da ANP em 2008. Em 2012, chegou à diretoria-geral da agência no governo Dilma Rousseff (PT).

A indicação da engenheira será submetida aos procedimentos internos da estatal, incluindo análises de conformidade e integralidade estabelecidos pela companhia.