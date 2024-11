Petrobras registra lucro de R$ 32,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024

No terceiro trimestre de 2024, sob a direção de Magda Chambriard, a Petrobras reportou um lucro líquido de R$ 32,555 bilhões, superando os R$ 26,625 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. No total acumulado do ano, a empresa obteve um lucro de R$ 53,650 bilhões, o que representa uma queda significativa em relação aos R$ 93,563 bilhões do ano passado, influenciada por um prejuízo no segundo trimestre decorrente de um acordo bilionário com o governo. A companhia anunciou que irá distribuir R$ 17,12 bilhões em dividendos referentes ao terceiro trimestre. A receita de vendas nesse período alcançou R$ 129,582 bilhões, o que representa um crescimento de 3,8% em comparação ao ano anterior. Além disso, os investimentos realizados pela Petrobras somaram US$ 4,5 bilhões, refletindo um aumento de 30% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

A dívida bruta da Petrobras foi de US$ 59,1 bilhões, enquanto a dívida líquida caiu para US$ 44,251 bilhões, apresentando uma redução de 4,1%. A empresa destacou que, apesar da volatilidade nos preços do petróleo, houve um aumento nas vendas de petróleo no mercado interno e uma melhoria na geração de caixa, o que contribuiu para a saúde financeira da companhia. Mahatma Ramos dos Santos, diretor-técnico do Ineep, comentou sobre o crescimento nos preços e nas vendas de derivados, mas enfatizou a urgência de investimentos em descarbonização e em tecnologias que promovam a redução de carbono.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA