Petrobras revela plano de investimento de US$ 111 bilhões em energia até 2029

A Petrobras revelou sua intenção de alocar US$ 111 bilhões entre 2025 e 2029, com a maior parte desse montante, US$ 98 bilhões, direcionada a projetos já em andamento. Além disso, a empresa destinará US$ 13 bilhões a iniciativas que ainda estão em fase de avaliação. A Margem Equatorial não foi mencionada nos planos, e a maioria dos projetos de energia renovável está classificada como em estudo. O novo plano da estatal visa equilibrar a continuidade dos investimentos em petróleo e gás com a expansão em setores de baixo carbono. A exploração e produção de petróleo é a área que receberá a maior fatia dos recursos, totalizando US$ 76 bilhões. Em seguida, estão os investimentos em refino, que somam US$ 16 bilhões, e em gás e energias renováveis, com US$ 3 bilhões.

Nos projetos que estão sendo avaliados, as energias renováveis se destacam com um total de US$ 8 bilhões. O plano abrange investimentos em geração de energia eólica e solar, além de bioprodutos, hidrogênio de baixo carbono e iniciativas de captura de carbono. A Petrobras também planeja um investimento significativo de US$ 16,3 bilhões em transição energética, representando um aumento de 42% em comparação ao plano anterior. Na área de exploração e produção, os investimentos tiveram um crescimento de 5%, com o pré-sal respondendo por 60% do total. A estatal tem a meta de implementar 10 novos sistemas de produção até 2029. Além disso, a Petrobras busca estabelecer parcerias no setor de energias renováveis, visando a descarbonização e a integração de soluções sustentáveis.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA