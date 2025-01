Petrobras tem produção total de 2,7 milhões de barris de óleo e gás natural equivalente por dia em 2024

A Petrobras informou nesta segunda-feira que sua produção total de óleo e gás natural alcançou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2024, conforme comunicado ao mercado, onde destaca que atingiu todas as metas de produção estabelecidas em seu plano estratégico 2024-2028.

A estatal acrescentou que a produção comercial de óleo e gás natural alcançou 2,4 milhões de boed no período, enquanto a produção de óleo foi de 2,2 milhões de barris por dia (bpd).

A companhia também disse que estabeleceu novos recordes anuais de produção total própria e operada no pré-sal, com 2,2 milhões de boed e 3,2 milhões de boed, respectivamente. O volume de produção no pré-sal representa 81% da produção total da companhia.

