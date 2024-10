Os contratos futuros do petróleo caíram nesta sexta-feira, 18, recuando mais de 7% na semana, depois que dados mostraram que o crescimento econômico da China desacelerou e investidores digeriram uma perspectiva mista para o Oriente Médio.

Os futuros do petróleo Brent caíram no último dia da semana 1,39 dólar, ou 1,87%, a 73,06 dólares o barril. Já petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) fechou a 69,22 dólares o barril, queda de 1,45 dólar ou 2,05%.

+Dólar sobe a R$ 5,70 em meio a receios com política fiscal; Ibovespa tem leve recuo

O Brent fechou em queda de mais de 7% nesta semana, enquanto o WTI perdeu cerca de 8%, marcando seus maiores declínios semanais desde 2 de setembro, quando a Opep e a Agência Internacional de Energia cortaram suas previsões para a demanda global de petróleo em 2024 e 2025.

Na China, o maior importador de petróleo do mundo, a economia cresceu no ritmo mais lento desde o início de 2023 no terceiro trimestre, embora o consumo e a produção industrial de setembro tenham superado as previsões.

“A China é fundamental para o lado da demanda da equação, então isso está pesando muito nos preços hoje”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.

A produção das refinarias da China caiu pelo sexto mês consecutivo, já que as margens estreitas de refino e o baixo consumo de combustível limitaram o processamento.

“Não podemos ignorar o impacto dos veículos elétricos na China”, disse Neil Atkinson, analista de energia independente baseado em Paris e ex-chefe da divisão de petróleo da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

“Há vários fatores em jogo aqui: a fraqueza econômica na China, mas também o movimento em direção à eletrificação do transporte.”

O post Petróleo tem recuo semanal de 7% com temores sobre demanda na China apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.