PF acha celulares em freezer na casa de prefeito eleito do RJ

A Polícia Federal encontrou dois celulares escondidos em um freezer na casa de Netinho Reis (MDB), prefeito eleito de Duque de Caxias (RJ), durante operação contra compra de votos e lavagem de dinheiro. Netinho é sobrinho de Washington Reis (MDB), secretário estadual de Transportes do Rio, que também é alvo da investigação. Segundo a PF, o grupo de Washington Reis teria movimentado valores milionários para financiar campanhas políticas de forma ilícita, incluindo a de Netinho.

Netinho Reis negou as acusações em nota publicada nas redes sociais, afirmando que todas as contas de sua campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que os recursos utilizados têm origem legal. Ele também destacou que a PF informou que seu nome não consta no manuscrito apreendido, que supostamente indicaria irregularidades.

A operação foi deflagrada após uma investigação iniciada em outubro, quando a PF prendeu um homem em flagrante em Duque de Caxias com R$ 1,9 milhão em espécie, suspeito de usar o dinheiro para compra de votos. Outros alvos da operação incluem um deputado estadual e uma vereadora da cidade. Washington Reis, aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Cláudio Castro (PL), também já havia sido investigado por fraude em cartões de vacinação em julho deste ano.

Washington Reis nega qualquer irregularidade. Em entrevista ao jornal O Globo, o secretário afirmou que as acusações são infundadas e que sua campanha foi conduzida dentro da legalidade. “Nossa campanha foi feita dentro da lei, contas aprovadas, nada a temer”, declarou.

