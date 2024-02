PF anuncia recompensa de até R$ 30 mil por informações sobre fugitivos de Mossoró

A Polícia Federal (PF) está oferecendo uma recompensa de R$ 15 mil por informações sobre cada um dos dois foragidos da penitenciária federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, totalizando R$ 30 mil em caso de informações sobre os dois. A recompensa será paga por meio de verba federal e para denúncias foram divulgados dois números: o 181 e o (84) 98132-6057, este último também disponível no WhatsApp, além do e-mail [email protected] e do aplicativo Segurança Cidadã do governo do Rio Grande do Norte. Os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro.

Segundo as investigações, eles têm ligações com a facção criminosa Comando Vermelho. A Polícia Federal suspeita que os fugitivos tenham recebido apoio da facção e estejam escondidos no Ceará. As buscas pelos foragidos entraram no 11º dia neste sábado, com a força-tarefa atuando com reforço em Baraúna, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. A Defensoria Pública da União (DPU) solicitou que os fugitivos sejam levados a exame de corpo de delito e a audiência de custódia imediatamente após serem recapturados. A PF continua investigando o caso e pede a colaboração da população para fornecer informações que levem à prisão dos fugitivos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA