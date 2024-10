PF apreende R$ 2,7 milhões em espécie na casa de desembargador do TJ-MS

Nesta quinta-feira (24), durante a deflagração da Operação Ultima Ratio, a Polícia Federal (PF) apreendeu na casa do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MS), Júlio Roberto Siqueira Cardoso, R$ 2,7 milhões em espécie.

O magistrado se aposentou em junho e foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão da força-tarefa que investiga um suposto esquema de venda de sentenças no TJ-MS. Cinco desembargadores foram afastados por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre eles o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Conforme informações do O Globo, o Ministério Público Federal (MPF) pediu a prisão de Júlio Roberto, mas o STJ não acatou o pedido. Porém, a Justiça autorizou a quebra de sigilo fiscal do desembargador.

A PF aponta para a suspeita de que Júlio Roberto foi “corrompido para favorecer indevidamente” uma advogada esposa de outro juiz “na obtenção indevida de mais de R$ 5 milhões”.