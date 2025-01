PF apreendeu 297 fuzis em 2024: RJ, PR, SP e SC lideram

A Polícia Federal (PF) apreendeu 297 fuzis durante operações realizadas em 2024 em todo o país. O número é exatamente igual ao registrado pela corporação em 2023. No ano passado, as armas foram interceptadas em 18 unidades da federação.

O maior número de apreensões foi no Rio de Janeiro, sob influência do Comando Vermelho e de milícias espalhadas pelo estado, onde 77 fuzis foram retirados de circulação. Em 2023, a PF registrou a apreensão de 172 fuzis no RJ.

PF registrou a apreensão de 297 fuzis em 2024. Rio de Janeiro teve maior número de fuzis apreendidos pela PF em 2024

Em março, uma ação ocorrida na Avenida Brasil deixou seis milicianos mortos, 9 presos e resultou na apreensão de 12 fuzis e 1.593 munições. Em agosto, dois homens foram presos em flagrante após a retirada de 6 fuzis calibre 5.56 de uma transportadora no bairro de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Em setembro, mais 13 armas foram interceptadas na rodovia Presidente Dutra, em Barra do Piraí, no sul fluminense. Elas seriam entregues a traficantes ligados ao Comando Vermelho no Morro do Alemão.

De acordo com os dados da PF, 55 fuzis foram encontrados nas mãos de criminosos no Paraná no ano passado. O número é maior do que o registrado em 2023, quando a corporação apreendeu 38 armas no estado. Em uma das apreensões ocorridas em 2024, a PF encontrou 7 fuzis.

Em terceiro lugar, empataram os estados de São Paulo e Santa Catarina, ambos com 24 fuzis retirados de circulação pela PF em 2024. No ano anterior, a PF contabilizou 16 apreensões em São Paulo e apenas 3 em Santa Catarina.

Os dados da PF apontam que os demais fuzis recolhidos das mãos de criminosos foram encontrados em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.