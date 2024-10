PF combate crimes transnacionais de pirataria digital

Nesta quarta-feira (30) de outubro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Creta II com o objetivo de reprimir crimes transnacionais de violação de direitos autorais, focados no compartilhamento ilegal de séries e filmes pela internet, com fins lucrativos e sem autorização dos autores.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão na Bahia e em Santa Catarina. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 527 mil nas contas dos investigados, além da apreensão de bens obtidos como resultado dos crimes.

A operação é desdobramento de um acordo de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e a Interpol, voltado ao combate de crimes transnacionais relacionados a direitos autorais, especialmente aqueles praticados no ambiente cibernético.