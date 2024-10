PF combate facção de tráfico de drogas com atuação em Juazeiro

Uma operação da Polícia Federal (PF) na região de Juazeiro, no Norte baiano, deflagrada na manhã desta quarta-feira (23) com objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas.

Segundo a PF, a investigação constatou que o grupo criminoso é oriundo do estado de São Paulo. Um homem apontado como líder da facção teria se mudado para Petrolina, vizinha a Juazeiro, morando em um condomínio de luxo na cidade. Do local, ele comandaria as ações criminosas na região de Juazeiro.

Foto: Divulgação / Polícia Federal

A operação, denominada de Maracaibo, seguirá em curso na tentativa de elucidar a extensão da facção, bem como identificar outros integrantes do grupo. Atuam em conjunto com a PF a 12ª Denarc da Polícia Civil de Pernambuco, além da PM do estado, e a Cipe Caatinga, especializada da PM baiana.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 43 anos de reclusão.