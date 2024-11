PF conclui inquérito sobre assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia

A Polícia Federal finalizou o inquérito referente aos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, ocorridos em junho de 2022 na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A investigação revelou que as atividades de fiscalização ambiental realizadas por Bruno, que lutava pela proteção dos direitos indígenas, foram a principal motivação para o crime. O responsável pela execução do crime foi identificado como Rubens Villar Coelho, conhecido pelo apelido de “Colômbia”. Ele foi apontado como o financiador da ação criminosa e o coordenador do plano que visava ocultar os corpos das vítimas. Ao longo da apuração, nove indivíduos foram indiciados, revelando um grupo que também se dedicava à pesca e caça ilegais na região, colocando em risco a segurança de servidores ambientais e das comunidades indígenas.

Bruno Pereira e Dom Phillips estavam na área com o objetivo de escrever um livro sobre a invasão de terras indígenas. O desfecho trágico da investigação ocorreu em 15 de junho de 2022, quando os corpos foram localizados após a confissão de um pescador, que guiou a polícia até o local do crime. A perícia realizada confirmou que ambos foram assassinados com disparos de uma arma de fogo utilizada para caça. A conclusão do inquérito destaca a gravidade da situação enfrentada por defensores dos direitos indígenas e ambientalistas na Amazônia, onde a exploração ilegal de recursos naturais continua a ser uma ameaça constante. A ação da Polícia Federal é um passo importante para a responsabilização dos envolvidos e para a proteção das comunidades que vivem na região.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA