PF conduz 11 pessoas e prende 1 por crime eleitoral no segundo turno

A Polícia Federal (PF) já conduziu 11 pessoas à delegacia e prendeu uma em flagrante por supostos crimes eleitorais, até o momento, neste domingo de segundo turno das eleições municipais. Os dados constam no Painel de Business Intelligence (BI) do órgão, atualizados até o momento. A PF ainda não deu detalhes sobre cada crime cometido e em quais cidades ocorreram. No entanto, a última nota publicada no perfil oficial da instituição no X (ex-Twitter) apontou que R$ 57 mil em bens já foram apreendidos e, dentre as ocorrências, os principais delitos foram de “propaganda irregular” e “compra de votos”. O segundo turno do pleito eleitoral ocorre hoje em 51 municípios de 20 Estados.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo