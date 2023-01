PF cumpre mandados de prisão contra suspeitos de liderar invasão no DF

A Polícia Federal (PF) cumpre cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária nesta segunda-feira, 16, contra suspeitos de organizar, financiar e liderar “atos antidemocráticos”. Batizada de Operação Ulysses, a ação acontece no Rio de Janeiro e tem como alvos cidadãos investigados por participação em manifestações contra o resultados das eleições de 2022, assim como da invasão em Brasília, em 08 de janeiro. A investigação teve como objetivo identificar as lideranças locais responsáveis pelos bloqueios em rodovias que transpassam a cidade de Campos dos Goytacazes, onde os mandados são cumpridos, a organização de atos em frente aos quartéis do Exército no município e também a participação dos investigados no financiamento e organização dos atos de vandalismo ocorridos nas sedes dos três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal -, que “desencadearam a depredação dos prédios públicos e dos atentados contra as instituições democráticas”.

Segundo a Polícia Federal, foi possível “colher elementos de prova capazes de vincular os investigados na organização e liderança dos eventos”. “Além disso, com o cumprimento hoje dos mandados judiciais, será possível identificar eventuais outros partícipes/coautores na empreitada criminosa”, diz comunicado da corporação. Os mandados de busca, apreensão e prisão temporária foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Os investigados podem responder por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais, cometidos ao incitar, financiar ou organizar os ataques no Distrito Federal.