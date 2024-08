PF deflagra duas operações simultâneas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

A Polícia Federal deflagrou duas operações no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, nesta sexta-feira (9), com o objetivo de combater o tráfico de drogas. As ações visam impedir o envio de cocaína ao exterior por meio de voos internacionais. A primeira operação, denominada Matriosca, incluiu mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de prisão temporária em Guarulhos e na capital paulista.

A operação Matriosca foi desencadeada após criminosos conseguirem colocar uma mala com 90 kg de cocaína na área restrita do aeroporto e, posteriormente, em um avião com destino a Portugal. Pouco antes da decolagem, a Polícia Federal conseguiu impedir a partida da aeronave, retirar a carga e apreender a mala com a droga.

A segunda operação, chamada Vervanger 2, envolveu dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em Guarulhos. Esta operação foi iniciada após um passageiro despachar uma mala com 15 kg de cocaína em um voo para a África do Sul, sem embarcar na aeronave.

Ambas as operações são consideradas fundamentais para combater o tráfico de cocaína. A Polícia Federal deve fornecer mais detalhes em uma coletiva de imprensa no aeroporto, onde serão apresentados os resultados das ações e as próximas etapas das investigações. A expectativa é que essas operações sirvam como um forte recado aos traficantes, mostrando que as autoridades estão atentas e prontas para agir contra o crime organizado.

*Com informações do repórter Anthony Wells