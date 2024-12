PF deflagra operação contra contrabando de cigarros eletrônicos no Sul baiano

Policiais federais cumprem oito mandados de busca e a apreensão na manhã desta terça-feira (17) em Ilhéus e Itabuna, no Sul do Estado. A ação faz parte da Operação Espelho Fumegante, que tem como objetivo reprimir o contrabando de cigarros eletrônicos nos dois municípios.

Segundo a Polícia Federal (PF), as investigações, que começaram no ano passado, identificaram indícios do comércio de cigarros eletrônicos, praticado em estabelecimentos comerciais abertos ao público em geral e por pessoas físicas, com atendimento delivery.

Os cigarros eletrônicos são dispositivos que têm importação, venda e propaganda proibidas pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009. Ainda segundo a PF, os investigados podem responder pelo crime de contrabando, consistente na importação, armazenamento e comercialização de mercadoria proibida, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

Os mandados foram autorizados pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna. Espelho Fumegante, nome da operação, faz alusão a Tezcatlipoca, deus asteca do céu noturno, da lua e das estrelas, senhor do fogo e da morte.