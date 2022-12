PF deflagra operação contra suspeitos de tentar invadir sede em Brasília

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagraram uma operação para identificar e prender envolvidos na tentativa de invasão ao Edifício-Sede da PF no dia 12 de dezembro. Além disso, o grupo é investigado por outros atos criminosos cometidos na mesma data na capital federal, como incêndios contra veículos e ônibus e a depredação de uma Delegacia da Polícia. A operação foi batizada de Operação Nero e foi deflagrada no começo da manhã desta quinta-feira, 29. Os agentes estão cumprindo 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sete Estados e no Distrito Federal. São eles: Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Os suspeitos teriam tentado invadir a sede da Polícia Federal para resgatar um homem que foi preso no dia 12 deste mês. Depois de não conseguirem a soltura do detido, eles teriam iniciado uma série de atos classificados pela PF como “vandalismo” pela cidade.

As investigações foram encaminhadas ao STF. A investigação tentou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para atos criminosos e incitar a prática do vandalismo. Segundo a PF, os crimes que estão sendo apurados são dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Juntas, as penas máximas atingem 34 anos de prisão.