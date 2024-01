PF deflagra operação em 11 Estados e no DF contra financiadores do 8 de Janeiro

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta segunda-feira, 8, 46 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva. As ações integram a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo investigar e prender suspeitos de financiar e incentivar os atos do 8 de Janeiro, episódio ocorrido no ano passado, quando as redes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. No total, são cumpridos as ações de busca e apreensão em diversos Estados do país, como Bahia (2), Distrito Federal (5), Goiás (2), Maranhão (4), Minas Gerais (2), Mato Grosso (10), Paraná (1), Rondônia (1), Rio Grande do Sul (13), Santa Catarina (2), São Paulo (1) e Tocantins (3).

Os mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos na Bahia e em Goiás. Contudo, os nomes dos alvos da operação não foram divulgados. De acordo com a PF, os atos golpistas são considerados, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações sobre o caso continuam em andamento, segundo o órgão.